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Сотрудники Росгвардии и МЧС эвакуировали около 500 человек из зоны подтопления в Иркутской области. Спасатели также несут службу и следят за ситуацией в круглосуточном режиме.

В городе Тулуне Иркутской области сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Иркутской области совместно со спасателями МЧС проводят эвакуацию горожан в пункты временного пребывания, — передаёт сообщение пресс-службы Росгвардии РИА...