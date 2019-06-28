Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир Северных Курил выбросил в субботу, 29 июня, пепловый столб высотой 4,5 км. Облако распространилось на 10 км в южном направлении.
В городе Северо-Курильск пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для жизнедеятельности населения нет, —
сообщаетпресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.
В 2019 году Эбеко проявлял активность дважды: в середине апреля и начале мая, писал News.ru. Вулкан высотой 1156 м активизировался в 2016 году.