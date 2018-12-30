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Курильский берег засыпало селёдкой

Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Массовый выброс селёдок на берег произошёл на острове Итуруп, входящем в Курильские острова.

На видео, снятом местным жителем, видно, что на побережье лежат тысячи селёдок, а люди собирают их в мешки.

«Подарок нам на Новый год», — комментирует автор ролика.

Причиной случившемуся стал сильный шторм. Каждая волна выбрасывала на берег рыбу. Это первый подобный случай с 1980-х годов прошлого века.

Ранее News.ru писал о том, что в 2018 году рыбаки в России выловили рекордное с 1992 года количество рыбы — более 5 млн тонн.


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