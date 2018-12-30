Курильский берег засыпало селёдкой

https://news.ru/storage/news/392a9667604bbeb5ea8cbdfea1871248/e185c8eb-02c0-4637-962c-2e601f091889_850.jpg Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Массовый выброс селёдок на берег произошёл на острове Итуруп, входящем в Курильские острова.

На видео, снятом местным жителем, видно, что на побережье лежат тысячи селёдок, а люди собирают их в мешки.

«Подарок нам на Новый год», — комментирует автор ролика.

Причиной случившемуся стал сильный шторм. Каждая волна выбрасывала на берег рыбу. Это первый подобный случай с 1980-х годов прошлого века.

Ранее News.ru писал о том, что в 2018 году рыбаки в России выловили рекордное с 1992 года количество рыбы — более 5 млн тонн.