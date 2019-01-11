Крыша упала на людей в Харькове

https://news.ru/storage/news/b829ab121b4880900ab77f3ea06e153b/a41714af-668d-4bba-a71a-432d54655fc5_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

На людей в Харькове обрушилась крыша недостроенного здания. Пострадали несколько человек.

«По предварительным данным, на проспекте Московском возле станции метро им. Александра Масельского произошло падение недостроенной конструкции, под которой в это время находились люди», — рассказали УНН в полиции.

Три человека получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели. Проводится проверка.

Ранее Украина не стала выражать соболезнования России из-за трагедии в Магнитогорске, где 31 декабря рухнул подъезд жилого дома, писал News.ru.