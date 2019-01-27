Крыша АЗС рухнула под тяжестью снега в Калужской области

https://news.ru/storage/news/fab2733f19c86d0f45eba6a7a4e1c524/6e7bf560-bb3d-4cc3-a866-7583cbdbd8a8_850.jpg Alexander Redking1/YouTube

Навес автозаправки не устоял под тяжестью снега и сложился, обрушившись на площадку, на которой заправляются машины. ЧП произошло на трассе МЗ «Украина» в Ворсино. Очевидцы опубликовали в Сети видео с места происшествия.

В результате инцидента ни люди, ни автомобили не пострадали. Автомобильная заправочная станция прекратила свою работу. Об этом сообщает Kaluga24.tv.

Сильные снегопады пришли в Калужскую область 26 января. Синоптики прогнозируют 8,1 миллиметра осадков.

Как ранее писал News.ru, крупный пожар возник на автозаправочной станции, расположенной на Ярославском шоссе в Сергиево-Посадском районе Московской области. По словам очевидцев происшествия, горит заправка, принадлежащая «Роснефти». На снятых ими кадрах видно, что открытое пламя охватило большую территорию. Грузовой автомобиль сгорел дотла рядом с автозаправочной станцией. По уточнённым данным, инцидент произошёл у кафе, которое расположено между АЗС и поворотом на Березняки. Данных о пострадавших пока нет.