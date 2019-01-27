Крушение бомбардировщика под Мурманском попало на видео

Момент крушения сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 при посадке на аэродроме в Оленегорске Мурманской области попал на видео.
На опубликованных в YouTube кадрах видно, что бомбардировщик ударился крылом о взлетно-посадочную полосу. При этом самолёт «подпрыгнул», оторвавшись на мгновение от земли. Сразу же после удара на борту возник пожар и воздушное судно развалилось на части.
Ранее News.ru писал о том, что крушение Ту-22М3 произошло 21 января около 13:40 по московскому времени во время захода на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске. В результате происшествия погибли три летчика, четвёртый член экипажа выжил и был доставлен в Москву с тяжёлыми травмами. По предварительным данным, причиной крушения стало попадание самолета в «снежный заряд», однако позже эксперты назвали основной версией ошибку пилота.