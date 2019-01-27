Крушение бомбардировщика под Мурманском попало на видео

https://news.ru/storage/news/b5acca77f2e974d0062354868931cb24/a9def2f1-31d1-40d3-85a5-62980c0992ea_850.jpg Alex Beltyukov/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Момент крушения сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 при посадке на аэродроме в Оленегорске Мурманской области попал на видео.

На опубликованных в YouTube кадрах видно, что бомбардировщик ударился крылом о взлетно-посадочную полосу. При этом самолёт «подпрыгнул», оторвавшись на мгновение от земли. Сразу же после удара на борту возник пожар и воздушное судно развалилось на части.

Ранее News.ru писал о том, что крушение Ту-22М3 произошло 21 января около 13:40 по московскому времени во время захода на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске. В результате происшествия погибли три летчика, четвёртый член экипажа выжил и был доставлен в Москву с тяжёлыми травмами. По предварительным данным, причиной крушения стало попадание самолета в «снежный заряд», однако позже эксперты назвали основной версией ошибку пилота.