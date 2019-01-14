Крупный пожар вспыхнул в жилой многоэтажке в центре Тулы

В центре Тулы произошёл пожар, там загорелась квартира многоэтажного жилого дома. Спасатели эвакуировали из здания 44 человека, в том числе семерых детей.
Сигнал о пожаре в доме по проспекту Ленина поступил около 22:00 мск. Загорелась одна из квартир на третьем этаже, огонь полностью её уничтожил. В результате пострадали четыре человека, с ожогами и отравлением угарным газом их госпитализировали, сообщает пресс-служба главка МЧС по Тульской области.
В соцсетях уже появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, как пламя и клубы едкого дыма вырываются из окна, а жительница квартиры, которая находится этажом выше, зовёт на помощь.
Что стало причиной пожара, пока неизвестно. По данным местных СМИ, возгорание могло произойти из-за утечки газа, однако в МЧС эту версию пока не подтвердили.
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