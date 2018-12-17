Пожар произошёл в московском жилом доме

https://news.ru/storage/news/cdf591ca65e23d5401f855546aaaadea/8830cee6-5c8c-488a-920c-555b0a4a1e51_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Жильцы дома № 4 по улице Челюскинская на северо-востоке Москвы эвакуированы из-за пожара. Огонь возник в одной из квартир.

Существует угроза перехода огня на балконы здания, сообщает источник News.ru. К месту происшествия направляются 4 автомобиля скорой помощи и автобус для выведенных на улицу людей.

По последним сообщениям, пожарным удалось локализовать пламя. 24 человека были эвакуированы, 22 из них — спасены. Согласно неофициальным данным, двое погибли.

Ранее News.ru сообщал, что на юге столицы загорелось одноэтажное неэксплуатируемое здание. Возгорание на площади около 200 квадратных метров привело к полному обрушению его центральной части.