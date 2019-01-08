Крупный пожар в ангаре в Новой Москве ликвидирован

https://news.ru/storage/news/ae00642fe9e942c36c293ec0cd0d380a/e894c1ab-4185-41e7-b966-c6bebd1c5fa5_850.jpg twitter.com/@rianru

Пожарные ликвидировали крупное возгорание в поселении Рязановское. Данных о жертвах или пострадавших не поступало, сообщает источник News.ru.

Крупный пожар вспыхнул около 22:00 мск в посёлке Фабрики имени 1-го Мая. Площадь составила 500 кв. метров, огонь охватил крышу строения, которая частично обрушилась. В тушении были задействованы около 70 человек и 20 единиц техники. Причины происшествия выясняются.

Ранее News.ru писал о том, как в ночь на Рождество московские пожарные спасли из горящей квартиры шестерых человек.