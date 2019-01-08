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Крупный пожар в ангаре в Новой Москве ликвидирован

twitter.com/@rianru

происшествия [ версия для печати ]

Пожарные ликвидировали крупное возгорание в поселении Рязановское. Данных о жертвах или пострадавших не поступало, сообщает источник News.ru.

Крупный пожар вспыхнул около 22:00 мск в посёлке Фабрики имени 1-го Мая. Площадь составила 500 кв. метров, огонь охватил крышу строения, которая частично обрушилась. В тушении были задействованы около 70 человек и 20 единиц техники. Причины происшествия выясняются.

Ранее News.ru писал о том, как в ночь на Рождество московские пожарные спасли из горящей квартиры шестерых человек. 


#пожар #новаямосква #ликвидация
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