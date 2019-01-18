Крупный пожар произошёл на автосервисе в Москве

Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в здании автосервиса на севере российской столицы. Об этом News.ru сообщил источник в оперативных службах города.
Огонь на площади 100 кв. м вспыхнул в здании в Керамическом проезде, 8а в московском районе Восточное Дегунино. Со второго этажа и кровли виднелось открытое горение. По состоянию на 7:00 мск пожар был ликвидирован.
Причины и иные обстоятельства ЧП устанавливаются.
Как писал News.ru, ранее в районе Раменки на юго-западе Москвы произошло возгорание металлического строения со стройматериалами. Площадь пожара составила 100 кв. м.