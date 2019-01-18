Крупный пожар произошёл на автосервисе в Москве

https://news.ru/storage/news/0f432fb97ccba89cde962551dc1ac327/b1699941-86ab-4f7f-a6b4-b70e533ec1a8_850.jpg АГН "Москва" эксклюзивы

Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в здании автосервиса на севере российской столицы. Об этом News.ru сообщил источник в оперативных службах города.

Огонь на площади 100 кв. м вспыхнул в здании в Керамическом проезде, 8а в московском районе Восточное Дегунино. Со второго этажа и кровли виднелось открытое горение. По состоянию на 7:00 мск пожар был ликвидирован.

Причины и иные обстоятельства ЧП устанавливаются.

Как писал News.ru, ранее в районе Раменки на юго-западе Москвы произошло возгорание металлического строения со стройматериалами. Площадь пожара составила 100 кв. м.