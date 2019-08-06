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Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Калининградской области изъяли фальсифицированную спиртовую продукцию в особо крупном размере.

Поддельные напитки известных мировых брендов были обнаружены в результате проведения оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь».

Местный житель ввозил на территорию Калининградской области этиловый спирт под видом чистящего средства для ковров и реализовывал его как алкогольную продукцию известных в регионе брендов, используя поддельные акцизные марки, — сообщается на сайте МВД .

В результате полицейские изъяли из складских и офисных помещений более 18 тысяч бутылок алкогольной продукции, а также свыше 10 тысяч литров этилового спирта.

Возбуждены уголовные дела по четырём статьям, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Минэкономразвития выступило против запрета продажи алкоголя до 21 года. Так, в МЭР считают, что это может привести к увеличению уровня нелегальных продаж и увеличению теневого рынка, а также спровоцировать рост потребления суррогата молодёжью. В министерстве также отмечают, что остаётся неясным выбор пограничного показателя: почему алкогольная продукция крепостью 16,5% является менее вредной, чем, например, продукция с содержанием этилового спирта 17% объёма готовой продукции, писал News.ru.