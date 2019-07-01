Пожарные локализовали возгорание на крыше пятиэтажного жилого дома в Нижневартовске на площади 840 кв. м.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, инцидент произошёл в 17:32 (15:32 мск) на улице Спортивная. В связи с происшествием из здания были эвакуированы 66 человек.
Кроме крыши, огнём повреждены некоторые балконы на пятом этаже, — уточнили в ведомстве.
В тушении огня задействованы 37 человек и 10 единиц техники, передаёт
Ранее News.ru писал, что пожар на центральной ярмарке в Магнитогорске тушили более восьми часов. На месте возгорания работали свыше 90 человек и 29 единиц техники. Общая площадь горения составила 2300 м. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.