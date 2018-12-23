Крупное ДТП с участием скорой помощи произошло в Москве

Восемь человек пострадали в крупном ДТП, произошедшем вечером 22 декабря на Третьем транспортом кольце в Москве. В аварию попали пять автомобилей, в том числе машина скорой помощи и грузовик, сообщил News. ruисточник в оперативных службах.
ЧП произошло в районе Хамовники рядом со съездом на Комсомольский проспект. По предварительным данным грузовик врезался в скорую и ещё несколько машин, смяв и придавив их к ограждению.
Пострадавших госпитализировали. Об их состоянии неизвестно.
Очевидец ДТП заснял видео и прислал в редакцию News.ru.
Как сообщал News.ru, ранее 20-летний водитель автомобиля ВАЗ сбил троих детей на пешеходном переходе в городе Апшеронске в Краснодарском крае. Пострадавшие госпитализированы.