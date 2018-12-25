Крупное ДТП на Кубани унесло жизни шести человек

https://news.ru/storage/news/c8dbfa1e85d13521896726dd00ad2d06/6a0dd255-a1dc-4857-b97b-df60dfcb3601_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Шесть человек, в том числе один несовершеннолетний, погибли в ДТП в Краснодарском крае. На междугородной трассе лоб в лоб столкнулись легковая «Волга» и фургон Peugeot Boxer.

Авария произошла в ночь на 25 декабря на 115-м километре автодороги Темрюк — Краснодар — Ставрополь. 37-летний водитель ГАЗ-31105 выехал на встречную полосу и на полной скорости врезался в иномарку. В результате погибли оба водителя, трое пассажиров «Волги» и один пассажир Peugeot, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД. Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства происшествия.

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