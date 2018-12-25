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Крупное ДТП на Кубани унесло жизни шести человек

Сергей Булкин/News.ru

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Шесть человек, в том числе один несовершеннолетний, погибли в ДТП в Краснодарском крае. На междугородной трассе лоб в лоб столкнулись легковая «Волга» и фургон Peugeot Boxer.

Авария произошла в ночь на 25 декабря на 115-м километре автодороги Темрюк — Краснодар — Ставрополь. 37-летний водитель ГАЗ-31105 выехал на встречную полосу и на полной скорости врезался в иномарку. В результате погибли оба водителя, трое пассажиров «Волги» и один пассажир Peugeot, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД. Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее News.ru писал о том, как на Кубани 20-летний водитель сбил на пешеходном переходе троих детей.


#жертвы #ДТП #Краснодарскийкрай
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