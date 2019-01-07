Кровля горящего ангара обрушилась в Подмосковье

https://news.ru/storage/news/3ddc004e8fd929a024e7630afc250651/e2092d74-744a-41cf-aeb6-a7b1239dfc0c_850.jpg Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Крупный пожар произошёл в подмосковной Щербинке. Горит ангар в поселке Фабрики имени 1 Мая, сообщили источники News.ru.

По предварительным данным, огнём охвачена крыша строения. Возгорание распространилось на площади 500 кв. м. Кровля частично обрушилась.

Прибывшие на место спасательные подразделения приступили к ликвидации пожара.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее спасатели предупредили об ухудшении погоды в столичном регионе. Гололедица и ветер с порывами до 11 м/с ожидаются в Москве 8 января, писал News.ru.