Кровля горящего ангара обрушилась в Подмосковье

Крупный пожар произошёл в подмосковной Щербинке. Горит ангар в поселке Фабрики имени 1 Мая, сообщили источники News.ru.
По предварительным данным, огнём охвачена крыша строения. Возгорание распространилось на площади 500 кв. м. Кровля частично обрушилась.
Прибывшие на место спасательные подразделения приступили к ликвидации пожара.
Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее спасатели предупредили об ухудшении погоды в столичном регионе. Гололедица и ветер с порывами до 11 м/с ожидаются в Москве 8 января, писал News.ru.