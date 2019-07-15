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Известный криминальный авторитет Олег Шишканов по прозвищу «Шишкан» задержан в Подмосковье. Информацию об этом подтвердила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов её семьи. Как заявили в СК, сейчас задержанного проверяют на причастность к другим преступлениям.

Ранее News.ru писал, что основатель и председатель совета директоров группы компаний «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево. Он был задержан 13 июля по прилёту в Москву из зарубежной командировки. Мазуров подозревается в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют Банка на общую сумму более $3 млрд.