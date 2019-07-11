https://static.news.ru/photo/6903d43a-a3be-11e9-8301-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, что стало причиной следственных действий в отношении замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова.
Мы не знаем, что стало причиной, в чём обвинения. Ничего не можем сказать, это не прерогатива администрации президента, — цитирует ТАСС Пескова.
Как писал News.ru, заместителя главы ПФР Алексея Иванова задержали силовики. Его подозревают во взяточничестве. Спецоперация прошла 10 июля. Это подтвердили «Коммерсанту» четыре независимых источника, в том числе и в правоохранительных органах. На работу в Пенсионный фонд Иванов пришёл в 2017 году, он стал курировать вопросы информационных технологий, телекоммуникаций, персонифицированного учёта, информационной безопасности.