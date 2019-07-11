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Суд в Еврейской автономной области вынес 29-летнему жителю Биробиджана приговор за публикацию экстремистских материалов и нацистской символики в социальной сети. Мужчина должен выплатить штраф в размере 5 тыс. руб. и провести 60 часов на обязательных работах. У него также конфискуют мобильный телефон. Об этом сообщает прокуратура области.

Как установила инстанция, мужчина, являясь администратором сообщества в Интернете, разместил на странице посты с изображением нацистской атрибутики и символики. Он также опубликовал информацию, которая признана экстремистской и внесена в федеральный...