Украшения стоимостью более миллиона рублей украли в Москве

https://news.ru/storage/news/eabe48ea7b38a0a49a0881e3f341d11d/7819d404-3c45-4823-b6c0-1b0f22d8e89e_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Неизвестный похитил из квартиры в Пресненском районе столицы ювелирные изделия, общая стоимость которых превышает миллион рублей.

В пресс-службе ГУ МВД по городу уточнили, что инцидент произошёл ранним утром 3 января в доме 28 по Шмитовскому проезду. В правоохранительные органы обратилась москвичка 1984 года рождения.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в тот же день неизвестный через открытую дверь проник в квартиру, где совершил кражу ювелирных изделий, принадлежащих пострадавшей, после чего скрылся», — сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что ларец с мощами Георгия Победоносца похитил из Свято-Покровского храма в населённом пункте Доброполье Донецкой области местный житель. О пропаже в правоохранительные органы сообщил настоятель церкви.