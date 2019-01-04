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Украшения стоимостью более миллиона рублей украли в Москве

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

происшествия [ версия для печати ]

Неизвестный похитил из квартиры в Пресненском районе столицы ювелирные изделия, общая стоимость которых превышает миллион рублей.

В пресс-службе ГУ МВД по городу уточнили, что инцидент произошёл ранним утром 3 января в доме 28 по Шмитовскому проезду. В правоохранительные органы обратилась москвичка 1984 года рождения.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в тот же день неизвестный через открытую дверь проник в квартиру, где совершил кражу ювелирных изделий, принадлежащих пострадавшей, после чего скрылся», — сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что ларец с мощами Георгия Победоносца похитил из Свято-Покровского храма в населённом пункте Доброполье Донецкой области местный житель. О пропаже в правоохранительные органы сообщил настоятель церкви.


#москва #кража #украшения #драгоценности
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