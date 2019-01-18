Красную икру с кишечной палочкой нашли в Подмосковье

https://news.ru/storage/news/c34e2fb235bcc59648fdf53283b4a857/fb093141-2049-4c4e-973c-3b036de53127_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Россельхознадзор пресёк производство фальсифицированной лососёвой икры в Московской области. Сотрудники ведомства совместно с полицейскими изъяли более 19 тысяч банок опасной продукции, а также 3,5 тонны подготовленной к фасовке икры.

В частности, кишечную палочку нашли в продукции марок «Маяки Сахалина», «Сахалинская кета», «Сахалинская горбуша» и «Гостовская», сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, в пробах икры щуки «Новинка» было выявлено превышение количества мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, результаты экспертизы переданы в правоохранительные органы.

Как ранее писал News.ru, проведённое специалистами ведомства исследование показало, что из десяти образцов чёрной икры, которые продаются в крупных российских торговых сетях, четыре оказались из китайского и итальянского сырья. При этом на упаковке указан отечественный производитель, который по факту является лишь фасовщиком.