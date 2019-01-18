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Красную икру с кишечной палочкой нашли в Подмосковье

Zamir Usmanov/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Россельхознадзор пресёк производство фальсифицированной лососёвой икры в Московской области. Сотрудники ведомства совместно с полицейскими изъяли более 19 тысяч банок опасной продукции, а также 3,5 тонны подготовленной к фасовке икры.

В частности, кишечную палочку нашли в продукции марок «Маяки Сахалина», «Сахалинская кета», «Сахалинская горбуша» и «Гостовская», сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, в пробах икры щуки «Новинка» было выявлено превышение количества мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, результаты экспертизы переданы в правоохранительные органы.

Как ранее писал News.ru, проведённое специалистами ведомства исследование показало, что из десяти образцов чёрной икры, которые продаются в крупных российских торговых сетях, четыре оказались из китайского и итальянского сырья. При этом на упаковке указан отечественный производитель, который по факту является лишь фасовщиком.


#ПОДМОСКОВЬЕ #Россельхознадзор #икра
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