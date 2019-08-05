Губернатор Красноярского края Александр Усс готовится вылететь на место ЧП в Ачинский район. Там произошёл пожар на артиллерийском складе в воинской части.
Взрывы идут, туда не пускают, — сказал ТАСС глава района Евгений Розанчугов, добавив, что территория воинской части оцеплена.
Российские военные заявляют, что распространение огня на складе удалось избежать. В настоящий момент происходит локализация очага возгорания.
Ранее местные жители выложили в Сеть видео о ситуации. Власти города попросили людей исключить поездки в направлении подразделения, писал News.ru.