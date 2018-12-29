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Красноярская ОПГ присваивала дорогие квартиры

Александр Авилов /АГН «Москва»

происшествия [ версия для печати ]

Пять участников красноярской преступной группы признаны виновными в мошенничестве с дорогостоящими квартирами, а также в лишении свободы и убийстве человека. Их приговорили к тюремному заключению на сроки от шести до 13 лет.

«Красноярский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти жителей Красноярского края», — сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Члены группировки заключали договоры аренды дорогих квартир, а потом по поддельным документам осуществляли регистрацию перехода права собственности на своё имя. Таким образом они совершили хищение трёх квартир и уже покусились на четвёртую. Одну из квартир злоумышленники успели заложить в ломбард. Кроме этого, участники ОПГ незаконно лишили свободы, а затем убили мужчину, ставшего свидетелем одного из преступлений. 

Ранее к 17 годам исправительной колонии строгого режима были приговорены трое членов этой ОПГ. Уголовное дело в отношении их руководителя ещё рассматривается.

News.ru писал, что «чёрные банкиры» из Ставрополя обналичили 10 млрд рублей за три с лишним года. Они подкупали силовиков, чтобы затормозить следствие, пока Генпрокуратура не изъяла дело из областного МВД. 27 декабря 2018 года семь членов банды выслушали приговор суда. По данным следствия, ОПГ основана в 2006 году известным в Ставрополе бизнесменом Арменом Саакяном. Его благотворительный фонд «Ренессанс» под видом помощи беднякам собирал паспортные данные, а затем регистрировал на них фирмы. С января 2008 по ноябрь 2011 года были открыты 22 фиктивные компании, через которые финансисты обналичили более 10 млрд, заработав при этом около 130 млн рублей.


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