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Корветы ВМФ РФ следят за эсминцами США в Балтийском море

mil.ru

происшествия [ версия для печати ]

Корабли Балтийского флота взяли под контроль американские эсминцы «Грейвли» и «Портер», которые вошли в акваторию Балтийского моря.

Как сообщили в Национальном центре управления обороной Минобороны Российской Федерации, на сопровождение американские суда взяли корветы «Бойкий» и «Сообразительный».

«Силы Балтийского флота взяли на сопровождение вошедшие в южную часть акватории Балтийского моря эсминцы управляемого ракетного оружия (УРО) ВМС США "Грейвли" и "Портер"», — сообщили в центре.

Ранее News.ru писал о том, что корабли Балтийского флота в наступившем году посетят десять стран Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки. Визиты будут совершены в рамках дальних и океанографических походов с деловыми и неофициальными заходами в порты.


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