https://static.news.ru/photo/ee759288-ad7e-11e9-ab7c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые пытались «заминировать» кортеж президента РФ Владимира Путина во время его визита в Екатеринбург.

Мужчины сделали муляж взрывного устройства, наполнив коробку, похожую на обувную, различным хламом, после чего она была выставлена на дорогу. Однако её нашли за 15 минут до проезда кортежа и «обезвредили».

Задержанные признались, что хотели проверить реакцию полицейских. Они ранее уже были судимы, сообщает РИА Новости .

Как писал News.ru, автоколонну ливанского министра по делам беженцев Салеха аль-Гариба обстреляли неизвестные по дороге в населённый пункт Кабр-Шамун в Горном Ливане. В результате вооружённого нападения ранены три человека.