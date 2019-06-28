https://static.news.ru/photo/d63218b6-9b51-11e9-ab22-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stephen Gerard Kelly/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Автоколонну ливанского министра по делам беженцев Салеха аль-Гариба обстреляли неизвестные по дороге в населённый пункт Кабр-Шамун в Горном Ливане. В результате вооружённого нападения ранены три человека.

В ходе инцидента ранены трое сопровождающих министра, один из них — в критическом состоянии, — сообщил Салех аль-Гариб агентству NNA .

Позднее ливанские СМИ сообщили, что один из раненых скончался.

Ранее российские власти дали понять руководству Сирии, что пришло время провести чёткую морскую границу с Ливаном. Действия российского руководства объясняют желанием вложиться в нефтегазовые месторождения в Восточном Средиземноморье. Российским инвесторам, как считается, может мешать размытость морских рубежей. Ливанский МИД, в свою очередь, направил запрос в Совет министров страны. Решение будет принято в ближайшее время, писал News.ru.