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Корреспондента News.ru задержали у 64 городской больницы, где находится оппозиционер Алексей Навальный.

Ранее Навальный был доставлен в 64-ю городскую больницу из изолятора временного содержания с острой аллергической реакцией, сильным отёком лица и покраснением кожных покровов. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. После этого рядом с учреждением начали собираться люди, чтобы поддержать политика. Через некоторое время появились сотрудники правоохранительных органов, которые начали задерживать собравшихся.

Как писал News.ru, депутат Госдумы РФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае Светлана Бессараб заявила, что полиции необходимо жёстко реагировать на беспорядки во время незаконных акций протеста. Кроме того, она считает, что члены команды Алексея Навального должны быть изолированы от общества.