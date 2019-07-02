https://static.news.ru/photo/b8bd5fc2-9ce9-11e9-b26f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: APUkraine/ twitter.com/Global Look Press

Обстрел съёмочной группы ВГТРК украинскими военными происходил в районе посёлка Александровка, где проживают мирные жители. По словам свидетеля инцидента, корреспондента ВГТРК Андрея Руденко, от травм сотрудников СМИ защитило только то, что они находились на возвышенности.

Он отметил, что на членах группы были каски и бронежилеты с надписью «Пресса». Журналист уточнил, что Вооружённые силы Украины ведут обстрелы территорий Донбасса, «не стесняясь» того, что там находится пресса, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что СКР возбудил уголовное дело по факту обстрела журналистов в ДНР. Правоохранительным органам предстоит выяснить, не стало ли мотивом для атаки на работников СМИ нежелание украинской стороны допустить объективное освещение в СМИ событий в Донбассе.