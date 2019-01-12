Коняхин нашёл ошибки в выводах СК об убийстве в ЦАР

https://news.ru/storage/news/69b5543f34384fd49f59687fc346cb1e/84917a9a-2124-484d-90f7-394a42000185_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Бывший руководитель Центра управления расследованиями Андрей Коняхин утверждает, что пресс-релиз Следственного комитета по делу об убийстве российских журналистов в Центральноафриканской Республике содержит ошибочную информацию.

«В нем не соответствуют факты, которые мы давали, которые давали некоторые участники этого процесса. За пять месяцев, у меня такое ощущение, что дело не сдвинулось с той точки, когда мы первый раз пришли к следователям», — приводит РИА Новости слова Коняхина.

В частности, заявление СК о том, что журналисты, отправились в последнюю поездку, несмотря на уговоры военных, не соответствует действительности.

«Никто их не уговаривал», — утверждает Коняхин.

СК, в свою очередь, настаивает, что сообщение ведомства основано на материалах дела, а не на догадках источников, явно не заинтересованных в его расследовании.

Ранее News.ru писал о том, что Михаил Ходорковский считает ошибочной версию СК. Проекту «Досье» удалось доказать, что убийство журналистов не было простым ограблением. Согласно материалам проекта, их водитель был агентом жандармерии, а один из местных жандармов Эммануэль Котофио через связь с водителем отслеживал перемещение россиян по стране, выписал им пропуск в ночное время, а после лично находился на месте преступления в день убийства.

Группа журналистов Центра управления расследованиями погибла в ЦАР 30 июля. Тела Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева были обнаружены в ЦАР 31 июля на расстоянии 23 километров от Сибута.