https://static.news.ru/photo/ce8cea48-ac7f-11e9-a035-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jonas Lindstedt/Tt/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов задержали уроженца Томкой области Валерия Северина, объявленного в розыск, на концерте группы американской рок-группы Metallica в Москве.

Мужчина попал в объектив видеокамеры, снабжённой системой распознавания лиц, на столичном стадионе «Лужники». Благодаря этому личность преступника смогли быстро идентифицировать. Валерия Северина разыскивают за вымогательство. В 2018 году суд избрал ему мерой пресечения подписку о невыезде, передаёт агентство « Ридус ».

Как ранее писал News.ru, Metallica сыграла песню Виктора Цоя «Группа крови». Видеозапись с исполнением кавера советской группы «Кино» появилась в Instagram.