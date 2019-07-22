Фото: Jonas Lindstedt/Tt/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов задержали уроженца Томкой области Валерия Северина, объявленного в розыск, на концерте группы американской рок-группы Metallica в Москве.

Мужчина попал в объектив видеокамеры, снабжённой системой распознавания лиц, на столичном стадионе «Лужники». Благодаря этому личность преступника смогли быстро идентифицировать. Валерия Северина разыскивают за вымогательство. В 2018 году суд избрал ему мерой пресечения подписку о невыезде, передаёт агентство «Ридус».

Как ранее писал News.ru, Metallica сыграла песню Виктора Цоя «Группа крови». Видеозапись с исполнением кавера советской группы «Кино» появилась в Instagram.

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