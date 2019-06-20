Командир одного из подразделений украинских войск в Донбассе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил в подчинённых, намеревавшихся покинуть пост.
Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что трое военнослужащих, подвергшихся нападению, госпитализированы в больницу Троицкого района, сообщает
Как писал News.ru ранее, военным удалось сбить беспилотный летательный аппарат украинских силовиков в Донбассе. Устройство типа «Фантом» было уничтожено в районе подконтрольного ЛНР посёлка Голубовское.