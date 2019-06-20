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Испанские СМИ выяснили подробности убийства русской девочки в пригороде Барселоны — городе Матаро. Оказалось, что её мать — известный психолог Ольга Кавер, которая учит женщин духовным практикам для того, чтобы забеременеть.

В Испанию Ольга с 13-летней дочерью и 16-летним сыном переехала год назад, оставив в Москве бывшего мужа и ещё трёх детей, старшему из которых 22 года. Именно к нему она...