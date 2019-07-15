https://static.news.ru/photo/293d162c-a70b-11e9-992a-fa163e074e61_1024.jpg Игорь Никитин и Владимир Путин Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Погибший в подмосковном Солнечногорске пилот Игорь Никитин принимал участие в соревнованиях микроавиации «Доброград» во Владимирской области. Коллеги вспомнили, что он добрался до аэродрома своим ходом, несмотря на плохую погоду.

По словам одного из организаторов мероприятия Ильи Германа, Никитин намеревался принять участие в дисциплине «микросамолёт», однако достаточного количества участников не оказалось. В связи с этим пилот участвовал вне зачёта.

Руководитель профильного комитета сверхлёгкой авиации Рязанской области в Федерации спорта Андрей Доронин рассказал, что Никитин присутствовал на «Доброграде» и как президент Федерации сверхлёгкой авиации России. Он вручал призы победителям.

Доронин отметил, что пилот занимался проблемой слишком жёстких контрольных мер, применяемых к маленьким воздушным судам, передаёт телеканал « 360 ».

Ранее News.ru писал, что Следственный комитет обнародовал видео с места крушения вертолёта Robinson R-22M в Солнечногорске, жертвами которого стали два человека. На представленных кадрах видны детали аппарата.