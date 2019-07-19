https://static.news.ru/photo/05b2150a-aa43-11e9-9afa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Helmut Meyer zur Capellen/http://imagebroker.com/Global Look Press

Количество людей, обратившихся за медицинской помощью из-за отравления продуктами из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, возросло. По данным столичного управления Роспотребнадзора, число пострадавших составляет 75 человек.

В ведомстве уточнили, что это связано не с новыми случаями заболевания, а с поздним обращением за медицинской помощью, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ранее News.ru писал, что около трёх десятков работников московских офисов обратились к врачам за помощью после употребления еды из торговых автоматов. Массовое отравление произошло в шести округах столицы.