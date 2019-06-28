https://static.news.ru/photo/2aaa47b0-9981-11e9-bfcb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Осуждённые за драку в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут направлены в одну колонию для отбытия наказания. В какую именно — пока не известно.

Когда из суда поступят документы, окончательно признающие, что приговор вступил в силу, они могут отправляться отбывать наказание. Все вместе будут отправлены в одну колонию в том случае, если от них лично не поступит отказных материалов. Например, если Кокорин не скажет, что не хочет отбывать вместе с Мамаевым. Если такого не будет, то они все вместе будут отправлены, — приводит ТАСС слова замдиректора ФСИН Валерия Максименко.

Согласно решению Пресненского суда, Александр Кокорин получил 1 год и 6 месяцев, его брату Кириллу Кокорину также дали 1 год и 6 месяцев колонии общего режима. Павла Мамаева приговорили к 1 году и 5 месяцам общего режима. Им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью.

8 октября молодые люди стали участниками двух потасовок — с водителем ведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком, а также чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

Как ранее писал News.ru, прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию со своим братом Кириллом будет удовлетворено.