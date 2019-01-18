Клиника назвала причину «взорвавшейся» груди клиентки

https://news.ru/storage/news/52853c1fe7fa3ffd9381b727b7462cc7/956f2f5d-0fe3-41b3-941c-164046629429_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Владелица курганской клиники пластической хирургии Persona Nova Марина Ермакова объяснила осложнения у одной из клиенток после подтяжки груди тем, что та не соблюдала режим.

По её словам, хирургическое вмешательство прошло «очень удачно».

«На вторые, третьи сутки всё было хорошо», — отметила она.

Ермакова рассказала, что вторичная гематома появилась только спустя несколько дней из-за несоблюдения предписаний доктора.

Она считает, что клиентка занимается вымогательством, передаёт URA.RU.

Ранее News.ru писал, что пациентка клиники пожаловалась на осложнения после операции по коррекции груди. За медицинскую процедуру, которая была проведена в сентябре 2018 года, женщина заплатила 79 тыс. рублей. Однако операция прошла не по плану — пострадавшая оказалась в реанимации. Начались осложнения: опухоль и резкая боль из-за скопления жидкости. По словам женщины, её грудь «просто взорвалась». От хирургов клиники она не получила практически никакой помощи.