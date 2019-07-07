https://static.news.ru/photo/4b353fc6-a0b6-11e9-9ab3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 张铖/XinHua/Global Look Press

15 граждан КНР были госпитализированы после посещения ресторана в своей гостинице. Врачи нашли у них признаки отравления.

Туристы питались в заведении «Шанхай», расположенном на Васильевском острове, сообщается на сайте местного Роспотребнадзора. После обращения к медикам их доставили в больницу имени Боткина. Однако пострадавшие отказались от дальнейшего лечения. В настоящий момент группа уже отправилась в дальнейшее путешествие по России.

В надзорном ведомстве установили, что в отеле «Шанхай» живут только граждане Китая, однако ресторан открыт для посещения всеми желающими. При этом в кафе отсутствуют холодная вода и чистящие средства, а мясо, рыбу и овощи обрабатывают в одном месте. Также некоторые продукты хранятся на полу, а в помещениях есть тараканы и мухи.

Работа заведения приостановлена, а 60 кг продуктов было утилизировано.

Ранее News.ru писал, что 11 человек были госпитализированы с отравлением после употребления еды из ресторана «Якитория». Всего симптомы кишечной инфекции были обнаружены у 13 человек.

В настоящий момент заведение не работает. Было заведено административное дело, материалы которого готовятся к передаче в суд.