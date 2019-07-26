https://static.news.ru/photo/fc5acfc4-afbf-11e9-b3e2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Путешественники из Китая не поделили очередь в музей-заповедник «Царское Село» в Пушкине с 29-летней россиянкой. Ссора переросла в рукоприкладство.

Стоя возле входа в музей, 53 и 45-летние уроженцы поднебесной ввязались в ссору с девушкой, ударили локтем в область живота и уронили её на землю. Расцепили конфликтующих сотрудники Росгвардии. Они задержали туристов.

Жертву нападения госпитализировали в больницу им. Семашко. У неё закрытая тупая травма живота.

Ранее Шведское правительство отказалось вмешиваться в ситуацию с арестом рэпера A$AP Rocky, которого арестовали за драку в Стокгольме.