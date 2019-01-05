«Китай-город» эвакуировали в Петербурге

Сотрудники торгового комплекса «Китай-город» на севере Санкт-Петербурга эвакуировали посетителей из-за подозрительного предмета. Вопросы персонала вызвала бесхозная аудиоколонка.
Информация о находке поступила в региональное ГУ МВД в 20:15, передаёт «Фонтанка». Сотрудники правопорядка завершили проверку в 21:30.
Магазин с тех пор не открывался, сделали вывод в издании на основании того, что по телефонам в организации никто не ответил.
Ранее News.ru писал, что противопожарная сигнализация сработала в ЦДМ на Лубянской площади в Москве. Весь персонал и находившихся в здании посетителей эвакуировали до приезда экстренных служб.