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Кислотой брызнули в сотрудницу офиса микрозаймов под Калугой

Сергей Лантюхов/News.ru

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Клиентка организации микрозаймов в Калужской области облила кислотой сотрудницу салона. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Преступление было совершено в Дзержинском районе области

«В помещение офиса зашла неизвестная женщина и, достав из полиэтиленового пакета банку, выплеснула находящуюся в ней жидкость в работника организации, после чего скрылась в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Личность злоумышленницы установлена — это местная жительница 1968 года рождения, ранее не судимая.

О состояние пострадавшей не сообщается.

Ранее News.ru писал, что правительство РФ внесло в Госдуму поправки к закону «О статусе военнослужащих». Согласно им, стать участниками военно-ипотечной программы смогут оба супруга, носящие погоны, что прежде было запрещено.


#деньги #Калуга #кислота
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