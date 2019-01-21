Кислотой брызнули в сотрудницу офиса микрозаймов под Калугой

https://news.ru/storage/news/f6ffb4e0e243d5bd375bdb5078c04034/c0062aeb-f5db-4dbe-908c-bab7ec3228d1_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Клиентка организации микрозаймов в Калужской области облила кислотой сотрудницу салона. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Преступление было совершено в Дзержинском районе области

«В помещение офиса зашла неизвестная женщина и, достав из полиэтиленового пакета банку, выплеснула находящуюся в ней жидкость в работника организации, после чего скрылась в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Личность злоумышленницы установлена — это местная жительница 1968 года рождения, ранее не судимая.

О состояние пострадавшей не сообщается.

Ранее News.ru писал, что правительство РФ внесло в Госдуму поправки к закону «О статусе военнослужащих». Согласно им, стать участниками военно-ипотечной программы смогут оба супруга, носящие погоны, что прежде было запрещено.