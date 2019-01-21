Кислотой брызнули в сотрудницу офиса микрозаймов под Калугой

Клиентка организации микрозаймов в Калужской области облила кислотой сотрудницу салона. Об этом сообщает управление МВД по региону.
Преступление было совершено в Дзержинском районе области
«В помещение офиса зашла неизвестная женщина и, достав из полиэтиленового пакета банку, выплеснула находящуюся в ней жидкость в работника организации, после чего скрылась в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.
Личность злоумышленницы установлена — это местная жительница 1968 года рождения, ранее не судимая.
О состояние пострадавшей не сообщается.
Ранее News.ru писал, что правительство РФ внесло в Госдуму поправки к закону «О статусе военнослужащих». Согласно им, стать участниками военно-ипотечной программы смогут оба супруга, носящие погоны, что прежде было запрещено.