Киоск с шавермой украли в Петербурге

Преступники в Санкт-Петербурге целиком украли киоск «Твоя любимая Шаверма». Для этого похитители использовали манипулятор.
Около 4 часов утра злоумышленники подъехали к павильону на специальной технике, которой захватили помещение и увезли его. Их сопровождал легковой автомобиль ВАЗ-2115, сообщается в социальной сети «ВКонтакте».
Всех, кто мог стать свидетелем происшествия, авторы записи попросили связаться с ними.
Ранее News.ru писал, что в одном из магазинов Новокузнецка полицейские обнаружили спящего мужчину, который ворвался туда в поисках сигарет. Позже выяснилось, что в табачном ларьке ему не стали ничего продавать, так как он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог объяснить, зачем пришёл.