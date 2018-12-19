Киоск с шавермой украли в Петербурге

https://news.ru/storage/news/3beabc88ea150b892ec45b177422ca6c/200fd2ab-7d10-4f5f-a12c-73f36244e3bb_850.jpg TASS/DPA/Robert Schlesinger

Преступники в Санкт-Петербурге целиком украли киоск «Твоя любимая Шаверма». Для этого похитители использовали манипулятор.

Около 4 часов утра злоумышленники подъехали к павильону на специальной технике, которой захватили помещение и увезли его. Их сопровождал легковой автомобиль ВАЗ-2115, сообщается в социальной сети «ВКонтакте».

Всех, кто мог стать свидетелем происшествия, авторы записи попросили связаться с ними.

Ранее News.ru писал, что в одном из магазинов Новокузнецка полицейские обнаружили спящего мужчину, который ворвался туда в поисках сигарет. Позже выяснилось, что в табачном ларьке ему не стали ничего продавать, так как он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог объяснить, зачем пришёл.