https://news.ru/storage/news/346a1e83ba459362997c31871f961120/df8b3de9-b0ab-4eb6-91f5-bf9071069016_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Кинологи обследуют здание Павелецкого вокзала в Москве. Причиной стал анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве. Из здания эвакуировали приблизительно 500 человек.

На месте происшествия находятся представители правоохранительных органов. Помещения вокзала обследуют полиция и специалисты-кинологи. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал о том, что всплеск телефонного терроризма был отмечен в Москве. 28 ноября в Москве уже прошла волна лжеминирований, в прошлый раз это были торговые центры. Были эвакуированы около пяти тысяч человек. Полицейские проверяли девять железнодорожных вокзалов в Москве из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. Представители правоохранительных органов никаких опасных предметов не обнаружили. По данным экстренных служб, анонимный звонок был из-за границы.