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Казанский вокзал восстановил работу после сбоя

Сергей Булкин/News.ru

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Движение поездов на Казанском направлении осуществляется согласно графику. Работа одноимённого вокзала восстановлена после отключения электричества.

Причиной обесточивания стала неисправность контактной сети, её удалось устранить, передаёт АГН «Москва».

ЧП произошло утром 18 декабря 2018 года, пишет «Москва 24». Прибытие и отправление железнодорожных составов задерживалось.

«Неисправность напряжения в контактной электросети устранена. Движение поездов Казанского направления восстановлено», — заявили журналистам в пресс-службе РЖД.

Ранее News.ru сообщал о проверке девяти столичных вокзалов из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. Были привлечены кинологи с собаками.


#москва #вокзал
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