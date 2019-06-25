https://static.news.ru/photo/dbf292da-9764-11e9-b1f6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Гражданин Казахстана похитил на космодроме Байконур имущество Российской Федерации. Его пособник, укрывавший злоумышленника дома, напал на полицейских. В отношении обоих граждан сейчас ведётся следствие.

Преступления были совершены в ночь на 23 июня. Информация о хищении поступила в полицию от ГУП «Жилищное хозяйство», которое расположено на площадке № 9 комплекса Байконур.

Во время прибытия нарядов с территории базы выехал грузовой автомобиль «КамАЗ» с прицепом, водитель которого требования остановиться не выполнил, пытался скрыться на территории близлежащего поселка Тюра-Там, — говорится в сообщении следственного отдела Следственного комитета на комплексе Байконур.

Машина заехала во двор частного дома. Его хозяин бросил в стражей порядка камень, одного полицейского он потом ударил головой в лицо, а второго попытался задушить. На помощь местному жителю подоспели его соседи, а российский полицейским — их казахстанские коллеги.

В целях пресечения группового нападения на полицейских одним из стражей правопорядка было произведено несколько предупредительных выстрелов в воздух. Дальнейшее развитие конфликта было пресечено благодаря прибытию на место происшествия сотрудников представительства МВД Республики Казахстан в городе Байконур, — уточнили в СК.

В итоге два представителя МВД России получили телесные повреждения, их госпитализировали.

В отношении нападавших возбуждены уголовные дела. Следствие ведётся по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

Ранее News.ru писал о взрыве на складе боеприпасов на юге Казахстана. Это произошло утром 24 июня в 09:20 по местному времени. Пропали десятки несовершеннолетних детей. По предварительным данным, их эвакуировали без разрешения родителей. Сейчас пропавших несовершеннолетних ищут с помощью волонтёров.