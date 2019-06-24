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На парковке Домодедовского рынка на Ореховом бульваре столицы неизвестный кавказской наружности в ходе конфликта нанёс ножевое ранение оппоненту и скрылся.

Как сообщил News.ru собственный источник, подозреваемый уехал на чёрном внедорожнике Toyota. Сейчас принимаются меры для его розыска.

Как писал News.ru, неизвестный преступник напал на сотрудников ДПС в Грозном. Инцидент произошёл на улице Асланбека Шерипова напротив резиденции Рамзана Кадырова. Полицейские остановили автомобиль для проверки документов. В какой-то момент водитель неожиданно ударил одного из силовиков в грудь ножом. Всего ранения получили двое сотрудников ДПС.