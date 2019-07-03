https://static.news.ru/photo/2f84e8e8-9d5b-11e9-ad2d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Кассир одного из московских обменных пунктов скрылась в неизвестном направлении, похитив 41 млн рублей.

Инцидент произошёл 2 июля в Пресненском районе столицы. Жертвой мошенницы стал руководитель организации, который привёз деньги с целью перевести их в доллары США.

Предприниматель приехал в пункт обмена в сопровождении сотрудников инкассации, но кассиру удалось обмануть и их. Она заявила, что в настоящее время нужной суммы в американской валюте в пункте нет, и попросила предпринимателя с инкассаторами подождать снаружи, пока её привезут.

Два часа спустя предприниматель заподозрил неладное. Он попытался зайти в обменный пункт, но дверь оказалась запертой. Обойдя здание, бизнесмен обнаружил, что выходящее во двор окно открыто, а в помещении пункта никого нет.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция начала розыск подозреваемой, сообщает телеканал « Москва 24 ».

Ранее News.ru писал о том, что в столичном обменном пункте неизвестный мужчина обманул клиентку на 1 млн рублей. Вместо евро он выдал женщине купюры из «банка приколов».