https://static.news.ru/photo/f0cb7224-b7aa-11e9-981e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Двое детей пострадали в результате падения детской цепочной карусели в городе Поворино Воронежской области.

Об этом сообщил СУ СК РФ по региону. По его данным, инцидент произошёл в одном из парков. В момент опрокидывания карусели на ней катались дети. Пострадали 6-летняя девочка и 9-летний мальчик.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На данный момент осмотрено место происшествия, проходят допросы свидетелей.

Ранее News.ru писал о том, что аттракцион «Колобок» в московском парке «Сокольники», где пострадали трое детей, закрыли до выяснения обстоятельств случившегося. Об этом сообщил директор зоны отдыха Андрей Лапшин.