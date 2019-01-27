Картина Куинджи исчезла из Третьяковской галереи

Посетители Третьяковской галереи сообщили о краже картины. Пропала работа Архипа Куинджи.
Как пишут пользователи в соцсетях, на месте работает полиция. Выход из картинной галереи закрыт. Всех, кто находится внутри допрашивают и досматривают.
Пресс-секретарь галереи Анна Котляр не смогла подтвердить или опровергнуть информацию, передает «Говорит Москва».
По предварительной информации, неизвестный под видом музейного работника достал картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из рамы и скрылся.
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