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Пропажу картины Куинджи заметили лишь спустя полчаса

Игорь Иванко/АГН «Москва»

происшествия [ версия для печати ]

Исчезновение картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи было замечено только спустя примерно 30 минут, заявил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, у него создалось впечатление, что к моменту обнаружения пропажи злоумышленник уже покинул здание.

Очевидец отметил, что на выставке находилось много людей, а произведение искусства висело в углу, вне зоны прямой видимости. Спустя какое-то время в галерею приехали следователи, чтобы опросить контролёров и службу безопасности. На месте происшествия также присутствовали гендиректор музея Зельфира Трегулова, её заместитель и хранители экспозиции.

«Выставку не закрывали. Сначала не пускали никого на вход, но посетители были до последнего. Пока не приехали правоохранительные органы, никого не выпускали из галереи», — отметил источник.

Он отметил, что после приезда следователей было разрешено «спокойно» передвигаться по зданию, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что полиция задержала мужчину, который похитил из Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Обнаружено и само полотно, его прятали в подмосковном посёлке Заречье. Подозреваемый — 31-летний мужчина, который ранее задерживался за хранение наркотиков. 

Вечером 27 января неизвестный мужчина в форме музейного работника на глазах у посетителей снял картину со стены, вынул из рамы и спокойно вышел из зала. МВД возбудило уголовное дело по статье 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Максимальное наказание по ней — 15 лет тюрьмы и штраф до 500 тыс. рублей.


#москва #кража #Третьяковка #картины #куинджи
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