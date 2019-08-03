https://static.news.ru/photo/77bcbaa2-b5d7-11e9-a086-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Основание крыши ангара воздушных судов обрушилось утром 3 августа на территории московского аэропорта Шереметьево.

Произошло обрушение сборных конструкций основания крыши строительного объекта — ангара для воздушных судов, — рассказал ТАСС представитель пресс-службы гавани Роман Генис.

По его словам, во время инцидента никто не пострадал, работа Шереметьево не была нарушена, так как здание не обслуживает пассажиров и находится на удалении от терминалов.

Ранее News.ru писал, что в результате сильнейших ливней, обрушившихся на Москву 28 июня, сильно пострадала дорога к аэропорту Шереметьево. Путь буквально затопило, что серьёзно осложнило дорогу пассажирам, которым пришлось добираться до аэропорта на самосвалах, грузовиках и аэроэкспрессах.