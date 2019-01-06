Карета попала в аварию на Дворцовой площади в Петербурге

https://news.ru/storage/news/89fdc8faa4c226e417cca3e69cddfaaa/3cc89115-90ab-46d9-b318-bfc855551042_850.jpg Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге стала местом ДТП с участием настоящей кареты. Запряжённая парой лошадей красавица повредила колесо и застыла на месте.

Фото старинного транспорта разместило сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» на сайте «ВКонтакте» с шуточной пометкой «Ужаснейшее ДТП».

Снимок сделан, когда карету уже избавили от гнедых скакунов, а извозчик продолжал мёрзнуть на рабочем месте и явно не собирался осматривать «покалеченный» транспорт, сообщает «Фонтанка.ру».

Пользователи социальной сети с иронией отреагировали на инцидент, предположив одну из причин — кучер собрал слишком много пассажиров, как в «утреннюю маршрутку». Исчезнувшим лошадям также не сулят ничего хорошего. В их «пропаже» винят представителей кочевых народов России.

«Пётр I после салатов сел», — написал один из комментаторов.

Ранее News.ru сообщал о краже лошади будённовской породы жителем Приморья. Мужчина пошёл на преступление ради того, что добраться до Уссурийска. Заявление в полицию написала хозяйка скакуна из села Утёсное. Женщина оценила ущерб в 250 тысяч рублей.