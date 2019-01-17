Капремонт сдуло ветром с дома в Свердловской области

https://news.ru/storage/news/e07408f75971276fe910b16b70e45be3/1daf0c0b-d3f7-40ed-ba29-3d7669cca51b_850.jpg Антон Кардашов/АГН "Москва"

Сильный ветер спровоцировал обрушение сайдинговой конструкции с трёхэтажного дома в городе Сухой Лог в Свердловской области. Коммунальщики оперативно убрали отпавшую часть обшивки.

В результате инцидента никто не пострадал, сообщает газета «Знамя Победы» во «ВКонтакте».

По данным издания, трещина на доме появилась в начале года. Шов заделали 15 января, однако уже спустя два дня шторм снёс часть облицовки.

«Капитальный ремонт дома проводился согласно ФЗ № 185 в 2012 году. Гарантийные обязательства у подрядной организации, занимающейся облицовкой фасада, закончились», — отмечается в сообщении.

Ранее News.ru писал, что крыша средней школы № 8 в Саратовской области не выдержала тяжести снега и обрушилась на площади около 150 квадратных метров. По словам представителя экстренных служб региона, инцидент произошёл в городе Новоузенске на улице Московской.