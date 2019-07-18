Кандидат в Конгресс США от Демократической партии Карл Робинсон убил свою жену, после чего покончил с собой. Супруги находились в стадии развода.
Мужчина расправился с женой на её рабочем месте, прямо в регистратуре медицинского центра. За полчаса до этого он подал документы на развод в суд американского штата Миссисипи, отмечает
Ранее, как писал News.ru, посетитель московского кафе напал на официанта с ножом из-за счёта. Потерпевшего госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью.