https://static.news.ru/photo/fe2df366-a9ee-11e9-929d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Carl L. Robinson/Facebook

Кандидат в Конгресс США от Демократической партии Карл Робинсон убил свою жену, после чего покончил с собой. Супруги находились в стадии развода.

Мужчина расправился с женой на её рабочем месте, прямо в регистратуре медицинского центра. За полчаса до этого он подал документы на развод в суд американского штата Миссисипи, отмечает Life .

Ранее, как писал News.ru, посетитель московского кафе напал на официанта с ножом из-за счёта. Потерпевшего госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью.