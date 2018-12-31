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Каналы меняют сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске

Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Федеральные телеканалы изменили сетку вещания в связи с трагедией в Магнитогорске. Так, на Первом канале и НТВ в 21:00 выйдут выпуски новостей с последними данными о ситуации.

Кроме того, ЧП на Южном Урале станет главной темой программы «Центральное телевидение» в январе. Об изменениях в сетке каналов ВГТРК пока неизвестно, сообщает Ura.ru.

Ранее News.ru писал, что новогоднее поздравление президента не будет изменено из-за ЧП в Магнитогорске, где в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда многоквартирного дома. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, решение связано с желанием оставить послание одинаковым для всех жителей страны.


#трагедия #изменения #магнитогорск #телеканалы #телевидение
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